📉 Число профзаболеваний снизилось на 19% по итогам I полугодия 2025

СФР рассказал, на каких предприятиях зарегистрировано больше всего случаев профзаболеваний.

В первой половине 2025 года число впервые выявленных профессиональных заболеваний сократилось на 19%, сообщил СФР в телеграм-канале.

Самыми распространенными профзаболеваниями стали:

нейросенсорная потеря слуха (26%);

вибрационная болезнь (22%);

бронхиты, пневмокониозы (17%);

радикулопатия, полинейропатия (11%).

Больше всего случаев заболеваний зафиксировали на предприятиях, добывающих и обогащающих уголь, при производстве алюминия, цветных металлов, производстве вертолетов, самолетов и других летательных аппаратов, уточнили в Соцфонде.