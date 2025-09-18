ЦОК ОК МП 16.09 Мобильная
📉 Число профзаболеваний снизилось на 19% по итогам I полугодия 2025

СФР рассказал, на каких предприятиях зарегистрировано больше всего случаев профзаболеваний.

В первой половине 2025 года число впервые выявленных профессиональных заболеваний сократилось на 19%, сообщил СФР в телеграм-канале.

Самыми распространенными профзаболеваниями стали:

  • нейросенсорная потеря слуха (26%);

  • вибрационная болезнь (22%);

  • бронхиты, пневмокониозы (17%);

  • радикулопатия, полинейропатия (11%).

Больше всего случаев заболеваний зафиксировали на предприятиях, добывающих и обогащающих уголь, при производстве алюминия, цветных металлов, производстве вертолетов, самолетов и других летательных аппаратов, уточнили в Соцфонде.

