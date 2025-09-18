📉 Число профзаболеваний снизилось на 19% по итогам I полугодия 2025
СФР рассказал, на каких предприятиях зарегистрировано больше всего случаев профзаболеваний.
В первой половине 2025 года число впервые выявленных профессиональных заболеваний сократилось на 19%, сообщил СФР в телеграм-канале.
Самыми распространенными профзаболеваниями стали:
нейросенсорная потеря слуха (26%);
вибрационная болезнь (22%);
бронхиты, пневмокониозы (17%);
радикулопатия, полинейропатия (11%).
Больше всего случаев заболеваний зафиксировали на предприятиях, добывающих и обогащающих уголь, при производстве алюминия, цветных металлов, производстве вертолетов, самолетов и других летательных аппаратов, уточнили в Соцфонде.
