Многодетным семьям предложили давать отцовский капитал
Семьям с тремя и более детьми предложили отцовский капитал. Идею выдвинул глава комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Он считает, что выплату нужно сделать федеральной, размером не менее 1 млн рублей.
Варианты использования выплаты должны быть такими же, как и у маткапитала, заявил Рыбальченко. То есть можно направить деньги на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет (для семей с низким доходом), товары и услуги для детей инвалидов, накопительную пенсию одного из родителей.
«Также я бы предложил расширить отцовский капитал на приобретение многоместного семейного автомобиля, на ремонт и благоустройство жилья», — добавил общественник.
По его словам, что нередко третьи и последующие дети рождаются не в одной, а в следующих семьях. Поэтому отцовский капитал, выплачиваемый только при условии наличия трех и более детей в одной семье, будет носить ценностный характер. Его нельзя получить без мамы.
То есть предлагается поддержать не только рождение детей, но и ценность крепкой семьи, уточнил Рыбальченко.
Комментарии1
значит...
маме - за двоих. на покупку жилья
папе - за троих. на ремонт этого жилья.
аррригинально....
В одном только нестыковочка...
А материнский, значит, без папы получать можно!
Несправедливо!