Многодетным семьям предложили давать отцовский капитал

Меру поддержку будут давать, если трое детей родились в одном браке.

Семьям с тремя и более детьми предложили отцовский капитал. Идею выдвинул глава комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Он считает, что выплату нужно сделать федеральной, размером не менее 1 млн рублей.

Варианты использования выплаты должны быть такими же, как и у маткапитала, заявил Рыбальченко. То есть можно направить деньги на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет (для семей с низким доходом), товары и услуги для детей инвалидов, накопительную пенсию одного из родителей.

«Также я бы предложил расширить отцовский капитал на приобретение многоместного семейного автомобиля, на ремонт и благоустройство жилья», — добавил общественник.

По его словам, что нередко третьи и последующие дети рождаются не в одной, а в следующих семьях. Поэтому отцовский капитал, выплачиваемый только при условии наличия трех и более детей в одной семье, будет носить ценностный характер. Его нельзя получить без мамы.

То есть предлагается поддержать не только рождение детей, но и ценность крепкой семьи, уточнил Рыбальченко.