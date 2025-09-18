Силуанов: россияне не заметили ситуации на внешних рынках

Бюджет обеспечит все обязательства, независимо от сложностей, с которыми столкнется страна.

Ситуации на внешних рынках не были заметны для россиян – получателей бюджетных средств, считает глава Минфина Антон Силуанов.

«Ценовые ситуации на внешних рынках абсолютно не были заметны для наших людей, для получателей бюджетных средств, для пенсионеров, семей с детьми. Все это должен обеспечить бюджет независимо от того, с какими сложностями, трудностями наша страна столкнется», — заявил Силуанов.

Он добавил, что в такой ситуации все живут не один год, и бюджет – тот инструмент, который может и должен это реализовать.

«Здесь нельзя переборщить, но и нельзя недооценивать те возможности бюджета, которые должны быть реализованы в следующей трехлетке», — уточнил министр.

Об этом он заявил, выступая на Московском финансовом форуме.