Исследование: люди ходят в рестораны реже, но платят больше

Россияне стали меньше посещать точки общепита у вокзалов, метро и в торговых центрах.

В январе-августе 2025 года средний чек в кафе и ресторанах составил 576 рублей, что на 12% больше, чем в том же периоде 2024 года. Несмотря на подросший показатель, число покупок сократилось на 3%, а обороты выросли на 8%.

Это говорит о том, что рынок растет за счет увеличения среднего чека. Такое особенно заметно в барах и пиццериях. Об этом сказано в исследовании Т-Бизнеса.

Сильнее всего обороты выросли в Калмыкии (+47%) и в Ленинградской области (+42%). Средний чек вырос на 23% в Еврейской автономной области и на 23% и Курской области.

Меньше всего год к году выросли обороты общепита из Санкт-Петербурга (+2%), Москвы (+3%), Краснодарского (+6%) и Камчатского (+9%) края, а также Архангельской области (+10%).

На 17% увеличился оборот пиццерий, на 18% — баров, тогда как столовые и шаурмичные просели на 9% и на 6% соответственно. Выручка в кафе и ресторанах упала на 4%.

«Столовые проигрывают битву за кошелек и лояльность потребителя, потому что продают лишь возможность поесть, в то время как современный гость покупает впечатления, статус, стиль жизни и возможность социализации», — сказал Александр Строкань, CEO сервиса автоматизации ресторанного бизнеса Quick Resto.

Несмотря на то, что люди стали реже посещать общепит, количество точек продолжает расти. В августе 2025 года их стало на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2024 года.

Сильнее всего тренд на снижение числа покупок заметен в точках общепита, расположенных у ж/д вокзалов (−20%), метро (−18%) и в торговых центрах (−13%). Хорошим фактором оказалась близость к общежитиям: число покупок снизилось на 7%, а оборот вырос на 11%.