Силуанов рассказал, когда экономика начнет больше «дышать»

Как только Центробанк снизить ключевую ставку, экономика станет больше «дышать». Однако для этого нужно не только следить за инфляцией, но и за дефицитом бюджета.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что у российской экономики будет больше возможностей «дышать», если Центробанк снизит ключевую ставку.

«При этом будет больше налогов, больше заработка у людей. А для того, чтобы ставка снижалась, нужно иметь сбалансированный бюджет», — сказал Антон Силуанов.

На Московском финансовом форуме выступила также глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая объяснила, что помимо инфляции ключевая ставка зависит от бюджета. Чем больше дефицит бюджета, там выше регулятор будет повышать ключевую ставку.

Изначально закон о бюджете на 2025 год предусмотрел дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП. Но весной в него внесли поправки — дефицит был увеличен до 3,792 трлн, или 1,7% ВВП.