Технику российских брендов стали подделывать

Российские бренды подделывают, чтобы получить преференции при госзакупках.

Технику ведущих российских брендов начали подделывать. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Василий Шпак.

«Если раньше подделывали ведущие мировые бренды, то сейчас подделывают ведущие российские бренды», — заявил Шпак.

Такие случаи уже были с мониторами, системными блоками, компьютерами и чипами.

Подделки под российские товары делают, чтобы получить преференции во время закупок — как российская техника российского производителя, пояснил чиновник.

Он напомнил, что это нарушение закона, и пообещал бороться с такими случаями.

Минпромторг убирает таких производителей из реестра российской промышленной продукции и передает соответствующую информацию в правоохранительные органы, предупредил Шпак.