Технику российских брендов стали подделывать
Технику ведущих российских брендов начали подделывать. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Василий Шпак.
«Если раньше подделывали ведущие мировые бренды, то сейчас подделывают ведущие российские бренды», — заявил Шпак.
Такие случаи уже были с мониторами, системными блоками, компьютерами и чипами.
Подделки под российские товары делают, чтобы получить преференции во время закупок — как российская техника российского производителя, пояснил чиновник.
Он напомнил, что это нарушение закона, и пообещал бороться с такими случаями.
Минпромторг убирает таких производителей из реестра российской промышленной продукции и передает соответствующую информацию в правоохранительные органы, предупредил Шпак.
