Спортивное питание будут маркировать с 1 октября 2025 года

Продавцы, производители и импортеры спортивного питания смогут распродать товары без маркировки до 1 февраля 2026 года.

С 1 октября 2025 года по всей России будет действовать обязательная маркировка продукции для питания спортсменов. Весь спортпит, который производится в РФ или импортируется, должен быть промаркирован.

Контролировать оборот товаров, которые подлежат обязательной маркировке, будет Роспотребнадзор.

Участники товарооборота с 1 сентября 2025 года начали регистрироваться в системе маркировки. Об этом сказано на сайте ведомства.

До 1 декабря 2025 года производители, импортеры, дистрибьюторы и магазины должны заключить договоры с оператором системы — ЦРПТ. До 1 февраля 2026 года можно распродавать остатки спортивного питания без маркировки, если продукцию выпустили до 1 октября 2025 года.