💲 Официальный курс доллара, евро и юаня на 19 сентября 2025 года

Центробанк повысил официальный курс доллара на 19 сентября 2025 года до 83,17 рубля, а евро — до 98,97.

На 19 сентября 2025 года курс доллара вырос на 0,17 рубля. Банк России установил официальный курс американской валюты 83,1725 рубля. Евро вырос незначительно, на 0,67 рубля, до 98,9773.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 19 сентября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 82,9987 рубля Евро 98,2994 рубля Юань 11,6623 рубля

По данным на 18 сентября 2025 года, официальный курс доллара был 82,9987 рубля, евро — 98,2994, а юаня — 11,6623.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.