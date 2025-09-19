Работник переехал, но не встал на воинский учет на новом месте. Что делать работодателю

Работодатель должен напомнить работнику о его ого обязанности и сообщить в военкоматы.

Если работодатель обнаружил, что новый сотрудник поменял место жительства, но не встал на учет в военкомате – нужно уведомить об этом военкомат. Но четкого порядка действий в законодательстве нет.

Как можно поступить в такой ситуации:

под подпись сообщить работнику о его обязанности встать на учет по новому месту жительства;

в военкомат, в котором компания стоит на учете , направить сведения о приеме и сведения об изменении места жительства работника;

в военкомат по новому месту жительства сотрудника также направить сведения о приеме.

