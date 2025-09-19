Работник переехал, но не встал на воинский учет на новом месте. Что делать работодателю
Если работодатель обнаружил, что новый сотрудник поменял место жительства, но не встал на учет в военкомате – нужно уведомить об этом военкомат. Но четкого порядка действий в законодательстве нет.
Как можно поступить в такой ситуации:
под подпись сообщить работнику о его обязанности встать на учет по новому месту жительства;
в военкомат, в котором компания стоит на учете, направить сведения о приеме и сведения об изменении места жительства работника;
в военкомат по новому месту жительства сотрудника также направить сведения о приеме.
Комментарии9
никак не могу понять: а для чего вообще нужны военкоматы? в чём их деятельность состоит?
Нет, ещё каких-то пару лет назад было ВСЁ ясно и понятно. и даже без каких-либо вопросов!
Что СЕЙЧАС они делают? Для зачем они сегодня нужны?
Ведь теперь всё делают на предприятиях! Значит этих... теперь уже и вовсе ликвидировать можно. Всего лишь осталось дополнить обязанностью предприятиям осущестлять отправку. Но это уже совершеннейшая мелочь!
не знаю как где, а в лаосе служба в военкомате - это мечта для офицера. и попасть служить в лаосский военкомат очень непросто
Не поняла, куда работника приняли