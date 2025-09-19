Путин назвал разумным введение налога на роскошь

Президент не против новых налогов, но считает важным не переборщить

Введение налога на роскошь – это разумно, считает президент РФ.

«По поводу других фискальных вопросов, обложения дивидендов, налог на роскошь и так далее – в целом, все, мне кажется, очень разумно. Здесь важно не переборщить», — заявил Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.

Президент добавил, что в целом, когда люди видят, что их средства идут на конкретное благородное дело, в то они «очень патриотично настроены и не жадничают».

Также Путин сказал, что подумает об отмене патентной системы для мигрантов.