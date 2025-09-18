Путин подумает об отмене патентной системы для мигрантов
Владимир Путин предложил министрам подумать об отмене патентной системы для трудовых мигрантов.
Подобный законопроект вносили в Госдуму еще в ноябре 2023 года, однако он так и не прошел первое чтение.
Тогда мы писали, что председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предлагал отменить патентную систему привлечения иностранной рабочей силы и заменить ее разрешением на работу. Вместо оплаты стоимости патента с мигрантов можно удерживать НДФЛ.
Патент на работу должны получать граждане стран, с которыми у России безвизовый режим. Например, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан. Документ оформляют в течение 30 дней после въезда.
