Путин подумает об отмене патентной системы для мигрантов

Для трудовых мигрантов могут отменить патентную систему трудоустройства. Раньше депутаты предлагали это сделать. Вместо оплаты разрешения на работу они могут платить НДФЛ.

Владимир Путин предложил министрам подумать об отмене патентной системы для трудовых мигрантов.

Подобный законопроект вносили в Госдуму еще в ноябре 2023 года, однако он так и не прошел первое чтение.

Тогда мы писали, что председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предлагал отменить патентную систему привлечения иностранной рабочей силы и заменить ее разрешением на работу. Вместо оплаты стоимости патента с мигрантов можно удерживать НДФЛ.

Патент на работу должны получать граждане стран, с которыми у России безвизовый режим. Например, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан. Документ оформляют в течение 30 дней после въезда.