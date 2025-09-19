🏢 Порядок включения отопления предлагают изменить

Депутат считает, что нужно отказаться от единовременного подхода для всех. В разных домах можно включать и отключать отопление в разное время.

От единовременного начала отопительного сезона нужно отказаться и регулировать его гибко и зонированно. То есть сначала подавать отопление старым домам с высокими теплопотерями, считает первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Современные технологии позволяют нам мыслить точечно и гибко. Можно рассмотреть переход к зонированному или поэтапному регулированию. Отопительный сезон можно начинать не для всего района одновременно, а в первую очередь для домов, наиболее подверженных теплопотерям: старым и аварийным зданиям с неутепленными фасадами», — сказал Кошелев.

А в конце отопительного сезона отключать можно сначала современные, хорошо утепленные новостройки, где тепловая инерция значительно меньше.

Для этого, по его мнению, нужно модернизировать коммунальную инфраструктуру, чтобы новые сети реагировали на изменение температурного режима без сбоев.