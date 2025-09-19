Минфин считает бюджет на 2026 год с ключевой ставкой 12-13%
Антон Силуанов рассказал, что в бюджет на 2026 год готовят на основе базового сценария развития экономики от Центробанка.
При подготовке бюджета на 2026 год Минфин ориентируется на базовый сценарий Центробанка, который предполагает ключевую ставку на уровне 12-13% годовых.
«Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12–13%», — сказал глава Минфина Антон Силуанов.
Также он добавил, что задача бюджета на ближайшие три года в том, чтобы «размягчить» денежно-кредитную политику.
Недавно мы писали, что Банк России объяснил снижение ключевой ставки 12 сентября 2025 года. Она снизилась с 18% до 17% годовых.
лучше расскажите какой "индекс потребительских цен" вы в тот бюджет закладываете!
Я задолбался уже который год формировать свой маленький бюджет по своему ничтожнейшему предприятию, в соответствии с Вашей установкой планировать по ИПЦ = 4 % !
При этом отлично зная о том, что ЦЕНЫ на все ТРиУ увеличатся не менее 10% (для самого хорошего в этом плане Поставщика), а то и на 20-30 %. О чём эти же самые поставщики сообщают в своих информационных письмах!
Но планировать бюджет нужно исходя из установок 4% !
Хрен с ним с сегодняшним планированием! Напланировать можно и по 1% . А можно и вообще без повышения....
Вы представляете как потом это всё планирование исполнять приходится???? Сколько правок нужно в течение исполняемого года вносить, по всей цепочке их размещать.....
И всё ради чего? .... Ну хорошо когда не было возможности предусмотреть, о чём-то действительно не знали....
Но ведь всё известно заранее!!! Тогда ЗАЧЕМ ????
считают они...
Потому что должно быть "красиво").