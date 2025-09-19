Минфин считает бюджет на 2026 год с ключевой ставкой 12-13%

Антон Силуанов рассказал, что в бюджет на 2026 год готовят на основе базового сценария развития экономики от Центробанка.

При подготовке бюджета на 2026 год Минфин ориентируется на базовый сценарий Центробанка, который предполагает ключевую ставку на уровне 12-13% годовых.

«Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12–13%», — сказал глава Минфина Антон Силуанов.

Также он добавил, что задача бюджета на ближайшие три года в том, чтобы «размягчить» денежно-кредитную политику.

