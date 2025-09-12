Банк России объяснил снижение ключевой ставки 12.09.2025

Денежно-кредитная политика смягчилась, но остается жесткой. В 2025 году инфляция снизится до 6-7%, а в 2026 году будет в пределах 4%.

12 сентября 2025 года Совет директоров Центробанка решил снизить ключевую ставку с 18% до 17% годовых.

Показатели инфляции существенно не изменились, экономика возвращается к траектории сбалансированного роста, но инфляционные ожидания по-прежнему остаются высокими.

В июле-августе 2025 года рост цен с поправкой на сезонность составил 6,3%, в перерасчете на год — 4,4%. Годовая инфляция, по оценке на 8 сентября, составила 8,2%. На темпы роста цен повлияли разовые факторы: индексация коммунальных тарифов и рост стоимости моторного топлива.

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году», — сказано на сайте ЦБ.

С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6-7% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году.

Несмотря на то, что денежно-кредитные условия смягчаются, они все еще остаются жесткими. Ставки по вкладам снижаются, но сохраняется высокая склонность россиян к сбережению. В последние месяцы кредитная активность выросла: портфель корпоративных кредитов увеличился, началось оживление в розничном секторе.

Дефицит кадров, продолжает сокращаться, зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но они пока что опережают рост производительности труда.

Центробанк считает, что проинфляционные риски все еще преобладают над дезинфляционными. Они связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли.

Следующее заседание Совета директоров Банка России запланировано на 24 октября 2025 года.