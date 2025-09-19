ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
НДС на УСН

Ремонтные работы, которые выполнила управляющая компания на УСН, попадают под НДС

Минфин разъяснил порядок освобождения от НДС услуг, выполняемых самой управляющей организацией.

Минфин пояснил, когда услуги управляющей компании на УСН с НДС освобождаются от НДС.

В письме от 28.04.2025 № 03-07-07/42831 ведомство напомнило, что перечень операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) НДС, установлен ст. 149 НК.

В частности, согласно подп. 29 п. 3 ст. 149 НК, от налогообложения НДС освобождается реализация коммунальных услуг, предоставляемых управляющими организациями, если эти услуги приобретают у организаций коммунального комплекса, поставщиков электрической энергии и газоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Также подп. 30 п. 3 ст. 149 НК предусматривает освобождение от НДС при реализации работ (услуг)управляющей компании по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме – при условии приобретения работ у организаций и индивидуальных предпринимателей, непосредственно выполняющих (оказывающих) данные работы (услуги).

То есть, управляющая организация на УСН с НДС получает освобождение от уплаты НДС по услугам, которые соответствуют перечисленным условиям.

При этом сами компании, выполняющие услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, от НДС не освобождаются.

А значит, если управляющая организация сама выполняет работы по содержанию и ремонту – эти работы подлежат налогообложению НДС.

Управляющие организации при этом могут применять ставки НДС 5% и 7%. НДС они должны включить в свои тарифы и предъявить к уплате покупателю этих работ.

То есть при реализации работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполняемых самими управляющими организациями сумма НДС включается в цены (тарифы) этих работ.

Подробнее о том, как рассчитывать НДС на УСН, расскажем на онлайн-курсе «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С». Вы научитесь рассчитывать налоги и средний заработок, премии и надбавки, оформлять кассовые чеки, вести учет мигрантов и работать с ЭДО с 1 сентября 2025 года. После обучения вы получите сертификат на 40 ак. часов.

Цена сейчас: от 2 499 рублей (ежемесячный платеж). Курс входит в подписку Клерк.Премиум.

Записаться

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».

Автор

Начать дискуссию

Главная Тарифы