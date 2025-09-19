Ремонтные работы, которые выполнила управляющая компания на УСН, попадают под НДС

Минфин пояснил, когда услуги управляющей компании на УСН с НДС освобождаются от НДС.

В письме от 28.04.2025 № 03-07-07/42831 ведомство напомнило, что перечень операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) НДС, установлен ст. 149 НК.

В частности, согласно подп. 29 п. 3 ст. 149 НК, от налогообложения НДС освобождается реализация коммунальных услуг, предоставляемых управляющими организациями, если эти услуги приобретают у организаций коммунального комплекса, поставщиков электрической энергии и газоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Также подп. 30 п. 3 ст. 149 НК предусматривает освобождение от НДС при реализации работ (услуг)управляющей компании по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме – при условии приобретения работ у организаций и индивидуальных предпринимателей, непосредственно выполняющих (оказывающих) данные работы (услуги).

То есть, управляющая организация на УСН с НДС получает освобождение от уплаты НДС по услугам, которые соответствуют перечисленным условиям.

При этом сами компании, выполняющие услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, от НДС не освобождаются.

А значит, если управляющая организация сама выполняет работы по содержанию и ремонту – эти работы подлежат налогообложению НДС.

Управляющие организации при этом могут применять ставки НДС 5% и 7%. НДС они должны включить в свои тарифы и предъявить к уплате покупателю этих работ.

То есть при реализации работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполняемых самими управляющими организациями сумма НДС включается в цены (тарифы) этих работ.

