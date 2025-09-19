Для налогового вычета не важен уровень сложности ГТО
Заместитель начальника отдела камерального контроля НДФЛ и страховых взносов УФНС по Смоленской области Марина Буравова рассказала, что для получения налогового вычета не имеет значения уровень сложности ГТО и возрастная ступень.
С 1 января 2025 года все, кто сдали нормативы ГТО, могут получить налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей. Эта сумма не подлежит обложению налогом, годовая экономия составит 2 340 рублей.
Однако, чтобы получить вычет за ГТО, нужно обязательно пройти диспансеризацию, причем в том же году, в котором сдавали нормативы.
«Факт прохождения диспансеризации подтверждается составленной в произвольной форме справкой, которая заверена подписью врача и печатью медицинского учреждения», — сказала Марина Буравова.
Сдачу можно подтвердить следующими документами:
копия удостоверения о награждении знаком отличия ГТО;
копия приказа Минспорта России о награждении значком ГТО;
копия акта регионального органа исполнительной власти в области физкультуры и спорта о награждении значком ГТО.
