В личном кабинете проще оформить налоговые вычеты

Социальный, стандартный и другие НДФЛ-вычеты можно оформить дистанционно.

Налоговая рекомендует оформлять вычеты по НДФЛ через сервис «Личный кабинет для физлиц.

Это можно сделать по разным налоговым вычетам:

Вид вычета Расходы Социальные На лечение и медикаменты, обучение, благотворительность или физкультурно-оздоровительные услуги Имущественные Приобретение жилья, строительство дома или выплата ипотечных процентов Инвестиционные Средства, внесенные на ИИС, открытый до 01.01.2024; сумма положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на таком счете На долгосрочные сбережения Сумма сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, сумма денежных средств, внесенных на ИИС, открытый с 01.01.2024; Стандартные На детей и сдачу норм ГТО

Чтобы получить вычет, через сервис нужно подать декларацию по форме 3-НДФЛ. Сервис дает подсказки по заполнению, подгружает часть данных автоматически и проверяет документ в режиме онлайн, подчеркнули налоговики.

Также в сервисе доступен упрощенный порядок получения имущественных, инвестиционных, социальных налоговых вычетов и вычета на долгосрочные сбережения. В этом случае подавать декларацию не нужно, а только нужно согласовать уже предзаполненное заявление.

Чтобы завести личный кабинет, нужно обратиться в МФЦ. Также войти в сервис можно через подтвержденную учетной записи на Госуслугах или с сертификатом ключа КЭП.