Замминистра финансов: наличными долларами будут разжигать печки
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что через 5-15 лет наличными долларами будет можно только разжигать печку.
«Я абсолютно убежден, что и так называемые синие доллары, которые сейчас активно используются в обороте <…> через пять или 15 лет, но в обозримом будущем, в течение нашей жизни, — они точно так же станут непригодными ни для чего, кроме как для использования в качестве розжига в печке», — сказал Моисеев.
Также он добавил, что сейчас наличная валюта — это не надежный способ сбережения. Причина в том, что доступ к валюте нестабильный, а также дизайн долларов постоянно меняется. За последние 20 лет у этой валюты было три разных варианта.
Люди, у которых есть доллары предыдущих образцов, могут сталкиваться с трудностями, когда продают их, меняют или используют в качестве платежного средства за границей.
Комментарии3
а с евриками что будет?
Только у них принимают деньги начала прошлого века, а у нас за это время сменилось примерно все и далеко не три раза, и деньги конца прошлого века теперь как сувенир. Ох уж эти свидетели краха доллара. Проблема в том, что хранить в них сбережения опасно из-за того, что ты их просто не вывезешь или тебе по закону скажут "Граждане, сдавайте валюту!", а не из-за того, что ТАМ что-то так сильно изменится.