Замминистра финансов: наличными долларами будут разжигать печки

Хранение наличных долларах — не самый лучшей способ сбережений. Из-за того, что доступ к американской валюте нестабильный, а дизайн банкнот часто меняется, могут возникнуть сложности.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что через 5-15 лет наличными долларами будет можно только разжигать печку.

«Я абсолютно убежден, что и так называемые синие доллары, которые сейчас активно используются в обороте <…> через пять или 15 лет, но в обозримом будущем, в течение нашей жизни, — они точно так же станут непригодными ни для чего, кроме как для использования в качестве розжига в печке», — сказал Моисеев.

Также он добавил, что сейчас наличная валюта — это не надежный способ сбережения. Причина в том, что доступ к валюте нестабильный, а также дизайн долларов постоянно меняется. За последние 20 лет у этой валюты было три разных варианта.

Люди, у которых есть доллары предыдущих образцов, могут сталкиваться с трудностями, когда продают их, меняют или используют в качестве платежного средства за границей.