Лимит доходов для освобождения от НДС на УСН хотят снизить с 60 до 10 млн рублей: «Клерк» разобрался, правда ли это

Еще в пятницу появились первые звоночки — бухгалтеры увидели публикации в некоторых СМИ о том. что лимит для НС на УСН пересматривают и уже буквально готов законопроект, которые чуть ли не на днях подпишут.

Наши эксперты, да и не только наши, были несколько удивлены, ведь никакого законопроекта с такими правками в НК нет. Некоторые бухгалтер забеспокоились и даже задавали вопросы нашим экспертам в Консультациях:

Ответ эксперта «Клерка»: «Никаких изменений в части лимита для УСН в Налоговый кодекс не вносилось. Государственная дума таких проектов не рассматривала.»

Другие авторитетные эксперты также в своих соцсетях отметили, что это только слухи. Например, Дмитрий Ряховский, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, партнер «Легикон-Право», член научно-консультативного совета при ВС РФ, налоговый консультант и постоянный участник конференций «Клерка» прокомментировал ситуацию так:

Пост на канале Дмитрия Ряховского

Телеграм-каналу БУХмолния дала свой комментарий Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

«О снижении лимита для упрощенщиков до 10 миллионов, с 60 — конечно же, нет. Это настолько увеличит налоговую нагрузку, что многие предприниматели будут вынуждены ликвидировать свой бизнес. Поэтому этот законопроект, я уверена, что так и останется законопроектом, если он вообще был, потому что официальных источников, даже на законопроект, сегодня, потратив целый день, я не нашла.»

Делаем вывод: снижение лимита для применения НДС — только слухи, никаких официальных подтверждений этому нет, как нет и проекта закона. Больше верится в то, что могут повысить НДС до 22% и то не на все категории товаров.