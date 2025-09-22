Повышение НДС до 22% в 2026 году: что известно, мнения экспертов

Что о повышении НДС до 22% в 2026 году думают эксперты

Мы спросили у экспертов, что они думают про повышение НДС и собрали для вас их ответы.

Анна Тетерлева, к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО:

В ближайшее время в России почти наверняка планируется повышение основной ставки НДС с 20% до 22% — соответствующие официальные заявления Минфина звучали на Московском финансовом форуме 18 сентября 2025 года. Главная причина такого шага — угрожающие масштабы дефицита бюджета, который за 2025 год значительно вырос. Но важно понимать, что этот дефицит возник, в первую очередь, из-за сокращения бюджетных доходов. Экономика замедлилась: по оценкам экспертов, это прямое следствие политики Центробанка по «охлаждению» — высокие ключевые ставки и ограниченный доступ к кредитованию резко ударили по активности бизнеса, что снизило налоговые поступления. Теперь правительство надеется залатать бюджетную «дыру» за счет простых граждан и бизнеса — ведь повышение НДС однозначно приведет к росту стоимости практически всех товаров и услуг. Это усилит инфляцию, снизит спрос и, как обычно, больше всего ударит по малому бизнесу и самым незащищенным слоям населения: пенсионерам, малообеспеченным семьям, ритейлу и сфере услуг. Окончательное решение может быть принято уже при утверждении бюджета на 2026 год, сейчас ведется подготовка законопроекта.

Наталья Горячая, предприниматель, автор просветительского проекта для малого бизнеса #мспживи:

Мы уже привыкли к тому, что слухи про повышение налогов обычно подтверждаются. Информация о планах пришла не из Государственной Думы, а от чиновников Минфина. Если это просочилось в СМИ, то у нас есть три месяца для того, чтобы подготовиться к новой ставке. А малый бизнес жил, жив и будет жить. Возможно, будет откат по выручке или закрытие каких-то бизнесов, но те, кто в бизнесе, уже вряд ли уйдут в никуда или в наем — тот набор эмоций, который получает предприниматель , ничем не заменить. Повышение ставки мы проходили в 2019 году (с 18 до 20%). Выжили. Будем жить и сейчас. Просто бизнес вести станет еще сложнее и снова придется пересчитывать модель. Сложнее будет тем, кто вписывался в лимит выручки 60 миллионов рублей в год — им обязанность платить НДС с выручки 10 миллионов в год добавит хлопот. Перспективу реализации этой инициативы я оцениваю как низкую. Будем наблюдать.

Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для «Клерка» и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности:

«Людмила, я хочу успеть распродать все и закрыть бизнес до того как попаду под НДС. Хоть за полцены, хоть в минус — лишь бы выйти из игры до того, как начнется эта бойня. Сейчас я еще могу хоть что-то спасти. В 2026-м таких, как я, будет тысячи, и мы будем драться за гроши у разбитого корыта» — мой телефон разрывается от таких и похожих звонков. И сердце разрывается от того, что так и будет, если разлетевшаяся новость превратиться в принятые поправки в НК. Никогда за 19 лет работы я не давала столько консультаций на тему закрытия бизнеса как этим летом. Паника зашкаливает. «Малыши» стали готовится к закрытию до конца года, понимая, что с НДС не выживут. Но, если без эмоций, то никакого законопроекта еще нет. И будем надеяться, что в таком виде и не будет. Мое мнение таково: ✅ НДС до 22% скорее всего поднимут. ❌ Порог до 10 млн для всех УСН-щиков не снизят. Возможно снизят до 30 млн. Возможно только для торговли. Государству сейчас нужны деньги. Как никогда. И мы должны понимать, что, по большому счету, это в интересах каждого из нас.

Эльвира Митюкова, к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям), победитель конкурса «Бухгалтерский Оскар», аудитор:

В последнее время все больше и больше говорят об увеличении НДС до ставки 22%. Примут ли подобную поправку? Вероятность довольно высокая. Так как сейчас параллельно рассматривается сразу несколько законопроектов, увеличивающих налоговую нагрузку бизнеса. Например, помимо увеличения ставки НДС, планируют снизить лимит доходов торговых компаний на упрощенной системе налогообложения, с которого нужно будет платить НДС. Если в 2025 г. налог платится с суммы в 60 000 000 руб., уже в следующих периодах хотят лимит опустить до 30 000 000 руб. А впоследствии вообще отменить. Все это позволяет говорить о том, что обсуждаются поправки в законодательство, направленные на повышение налоговой нагрузки. И по НДС, и, возможно, по другим налогам тоже.

Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса:

Сегодня весь день — разговоры только про НДС. Поднимут или нет? Что ждет бизнес в ближайшем будущем? На мой взгляд, ставка в 22% действительно может быть введена уже в следующем году — но не повсеместно. Речь идет о частичном применении: для определенных категорий товаров. Остальные останутся на текущих ставках 10 % 20 % и 5% и 7% для УСН. Что касается снижения лимита для упрощенной системы налогообложения (с 60 млн до 10 млн рублей), то это маловероятно. Такое изменение ударит по налоговой нагрузке, особенно для среднего и малого бизнеса. Многие компании просто не справятся с возросшими обязательствами и будут вынуждены прекратить свою деятельность. Поэтому, если этот законопроект вообще существует, он, скорее всего, так и останется «на бумаге». Сегодня я целый день искала официальные источники — ни Минфин, ни Госдума, ни другие государственные структуры — ничего подтвердить не удалось. Ни проектов, ни комментариев, ни публичных обсуждений. Вывод: пока все это — слухи. Держите руку на пульсе, но не принимайте стратегических решений на основе непроверенной информации. Будем следить за официальными источниками — и как только появится что-то достоверное, сразу сообщу.

