Сбер запустил сервис социальных налоговых вычетов

Новая платформа позволит физлицам быстрее получать вычеты, а компаниям, которые оказывают образовательные, медицинские и спортивные услуги, вести электронный документооборот и мгновенно формировать справки.

22 сентября 2025 года Сбербанк запустил платформу, которая упрощает и автоматизирует отправку информации в ФНС для получения социальных вычетов. Например, за оплату медицинских, спортивных и образовательных услуг.

Платформа Сбера доступна как физлицам, так и компаниям через приложение «Сбербанк Онлайн» или интернет-банк «СберБизнес». Новым сервисом могут пользоваться компании, которые оказывают медицинские, образовательные или спортивные услуги, чтобы ускорить процесс предоставления вычетов своим клиентам.

Подключение таких организаций позволит вести документооборот по налоговым вычетам в цифровом формате. Справка об оплате услуг сформируется мгновенно, тогда как раньше ее нужно было делать вручную в течение 30 минут.

«Клиент Сбера при оплате услуги компании получает уведомление о возможности получения вычета в приложении СберБанк Онлайн. Получив от клиента согласие на передачу данных, компания — поставщик услуги через СберБизнес подтверждает сведения о расходах клиента и отправляет справку в налоговый орган», — сказано на сайте банка.

В 2024 году начал действовать упрощенный порядок получения социальных вычетов, при котором физлица смогут вернуть часть НДФЛ без сбора документов. Достаточно подать заявление.

Размер социального вычета зависит от ставки НДФЛ, в которую платит человек, а также от лимита расходов в конкретном году. Например, в 2025 году за 2024 год жители страны могут вернуть до 22,5 тыс. рублей за себя и до 16,5 тыс. рублей за обучение каждого ребенка. По итогам 2025 года суммы увеличились до 33 тыс. и до 24,2 тыс. соответственно.