💰 Некоторые пенсионеры получат доплату к 1 октября 2025

В российских регионах есть допвыплата пенсионерам ко Дню пожилого человека. Но не во всех.

1 октября отмечается День пожилого человека, в честь которого в некоторых субъектах РФ пенсионеры получат дополнительные выплаты. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Сумма и условия получения доплат зависят от региона проживания пенсионера. Назначают выплату региональные власти исходя из финансовых возможностей и действующих социальных программ по региону.

В некоторых регионах меры поддержки ко Дню пожилого человека установлены нормативными актами, а в других пенсионеры получают выплаты в виде разовой материальной помощи либо льгот на оплату услуг.

Суммы выплат отличаются в разных субъектах, пишет «Ура.ру»:

Челябинская область – пенсионеры с 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) получат по 800 руб. автоматически;

Приморский край – автоматическая разовая выплата в размере 1 000 руб.;

Ямало-Ненецкий АО – 1 122 рубля мужчинам от 60 и женщинам от 55 лет;

Ярославская и Рязанская области – от 700 до 1 200 рублей, сумма ежегодно устанавливается региональными властями;

Ненецкий АО – пенсионеры до 70 лет получат по 5 000 руб., старше 70 — 16 640 руб. Учитываются сложные условия, в которых жители работали в течение многих лет.

Чаще всего выплату ко Дню пожилого человека дают всем пенсионерам региона. Но в некоторых субъектах доплату получают только лица с низким доходом, одинокие пенсионеры или те, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Также в некоторых субъектах есть возрастные ограничения на выплату.