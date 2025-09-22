Минфин не собирается индексировать лимит доходов для уплаты страховых взносов ИП за себя

Страховые взносы в размере 1% с дохода больше 300 тысяч рублей позволяет сформировать пенсионные права предпринимателей в большем объеме.

ИП, которые в расчетном периоде получили доход до 300 тыс. рублей, платить страховые взносы только в фиксированном объеме. За 2025 год это 53 658 рублей. Но если доход превысил установленный лимит, то нужно уплатить дополнительный 1% с дохода больше 300 тыс. рублей.

При этом размер страховых взносов на ОПС с дохода, превышающего 300 тыс. рублей за расчетный период, не может быть более 300 888 рублей за расчетный период 2025 года.

Минфин в своем письме от 28.07.2025 № 03-15-05/72823 заявил, что сумму в 300 тыс. рублей не будут повышать. Поскольку уплата страховых взносов на ОПС в размере 1% позволяет ИП сформировать пенсионные права в большем объеме, ведь размер выплат будущей пенсии напрямую зависит от суммы учтенных на индивидуальном лицевом счете.

Если проиндексировать предельную величину дохода, с которой будут платить взносы 1%, то это приведет к рискам, связанным с уменьшением объема пенсионных прав для предпринимателей.