Долю профильного IT-дохода рассчитывают кассовым методом, а не по начислению

Для применения льготы по страховым взносам доход считают в квартале получения, и не важно, за какой период эта оплата.

В нашем ТГ-канале «Красный уголок бухгалтера» уточнили, как налоговая проверяет долю профильного дохода для льготы по страховым взносам для ИТ-компаний. Бухгалтер ориентируется на гл. 25 НК, а в письмах Минфина написано про кассовый метод. Обязательно ли их применять – интересуется пользователь.

Бизнес на УСН ведет учет по правилам гл. 26.2 НК, а не гл. 25, напомнили в чате.

«Да, в главе есть отсылки к статьям гл. 25, но только по конкретным случаям», — уточнили коллеги.

А метод ведения учета предусмотрен статьей 346.17.

Также в обсуждении объяснили, как учитывать доходы.

«Если в 1 квартале приходит оплата, то это доход 1 квартала. И не важно, за какой месяц эта оплата», — отметила бухгалтер.

Также коллеги сослались на письмо Минфина от 06.09.2024 № 03-15-05/84815, которым определено, что ИТ-организации на УСН для целей применения пониженных тарифов страховых взносов определяет долю «профильных» доходов от ИТ-деятельности в 70 % с применением кассового метода.

