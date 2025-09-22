ЦОК ОК Общ 19.09 Мобильная
Повышение НДС приведет к росту инфляции и ключевой ставки

Глава РСПП считает, что повышение НДС приведет к росту цен и другим неприятным последствиям.

Если власти повысят НДС – это приведет к повышению инфляции и ключевой ставки, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Повышение НДС он назвал «самой неприятной налоговой новацией» для бизнеса и для населения.

«Это может привести к тому – он же все-таки возмещается по цепочке, но конечный потребитель его платит, что в том числе розничные цены вырастут. Опять инфляция, опять повышение ставки и так далее», — заявил Шохин.

Ранее СМИ писали о возможном повышении ставки НДС с 20 до 22%.

Ольга Ульянова
