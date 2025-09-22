⚡️ Итоги дня: 80% россиян верят в инопланетян, песни Михаила Круга хотят запретить, а депутат предложил создать реестр тех, кто лайкает иноагентов

Комиссии за международные расчеты за год снизились с 10% до менее чем 1%. Это связано с появлением новых платежных агентов и альтернативных цепочек транзакций.

Розничные продажи мяса для шашлыка в России упали на 11,3% из-за холодного лета. В период мая—августа 2025 года розничные продажи мяса для шашлыка в России в натуральном выражении снизились на 11,3% год к году.

Спрос на молочные продукты у россиян резко снизился. За первые семь месяцев года продажи стерилизованного молока сократились на 10,8%, сливочного масла и маргарина — на 10,7%, а ряженки — на 6,6%.

Новые владельцы OBI хотят переименовать сеть в «Дом Ленты». Компанию решили развивать как суббренд продуктовой сети «Лента».

Почти 80% россиян верят в инопланетян — ВЦИОМ. При этом, почти половина думают, что такие существа могут тайно посещать нашу планету, а каждый десятый боится, что они захватят Землю.

В августе 2025 года ежемесячный охват аудитории в мессенджере WhatsApp1 (принадлежит Meta1, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) превысил 97 млн уникальных пользователей. WhatsApp1 стал лидером по показателю, а новый российский мессенджер Max вошел в топ-5.

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил создать реестр лиц, которые поддерживают иностранных агентов, например, лайкают их посты. Реестр должен быть доступен правоохранительным и другим компетентным органам.

Песни Михаила Круга хотят запретить в России. Они содержат мат и противоречат традиционным ценностям, пояснили в Госдуме.

Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил убрать праворульные машины с российских дорог.

В Москве средние зарплаты курьеров взлетели на 38% за год. Курьеры стали зарабатывать выше, чем специалисты с высшим образованием: 132 тыс. против 116 тыс. рублей соответственно.

Каждый второй опрошенный россиянин не использует искусственный интеллект (ИИ) в своей работе, а каждый третий признался, что не умеет пользоваться ИИ. 24% активно пользуются нейросетями в своей работе: для написания кода, поиска информации, генерации видео и фотографий, редактуры текста и анализа данных.

Гуманоидный робот Xueba 01 (Сюеба, «Отличник 01») стал первым роботом-студентом в докторантуре Шанхайского театрального института. Он будет изучать базовые движения, комплексы упражнений и технику исполнения традиционных китайских опер.

Трансляцию «Интервидения» посмотрели 4 млрд зрителей по всему миру. Финал конкурса прошел 20 сентября в Москве на площадке «Live Арена». Победителем стал певец из Вьетнама Дык Фук.