Кабмин определил, когда можно использовать Госуслуги наравне с паспортом

Пользователи сервиса «ГосДоки» в приложении Госуслуг смогут показывать QR-код вместо паспорта при покупке товаров 18+, при посещении мероприятий с возрастными ограничениями, а также при получении и отправке посылок.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 19.09.2025 № 1443. В документе описаны ситуации, при которых можно использовать сервис «ГосДоки» в приложении Госуслуг так же, как паспорт.

С помощью этого сервиса пользователи могут поделиться информацией о своих документах. В будущем в «ГосДоки» появится возможность сгенерировать QR-код, который будет действовать наравне с бумажным паспортом.

«Использование QR-кода — исключительно добровольное. Бумажные документы можно по-прежнему предъявлять без всяких ограничений», — сказано в телеграм-канале Минцифры.

На первом этапе QR-код можно будет использовать для похода в кино или в музей на мероприятия с возрастными ограничениями, для выхода в офисные центры с пропускной системой, при покупке товаров 18+, при отправке или получении посылок и заказных писем.

В дальнейшем QR-код разрешат применять в финансовых организациях, в МФЦ для получения услуг, в салонах мобильной связи, в частных медорганизациях и при заселении в отели.

Проверяющий получит доступ только к необходимым данным. Например, билетер увидит только фото и информацию о возрасте.