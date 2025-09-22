Эксперт: вероятность что НДС повысят до 22% довольно высокая

Вместе с увеличением ставки НДС с 20% до 22% власти могут снизить лимит доходов для бизнеса на УСН для уплаты НДС. Сейчас это 60 млн рублей в год, а могут сделать порог в 30 млн.

В Минфине анонимные источники рассказали о планах повысить базовую ставку НДС с 20% до 22%. Также активно распространяется слух о снижении порога на УСН по освобождению от НДС — с 60 до 10 млн рублей.

Пока что конкретных законопроектов по повышению НДС нет, но эти поправки могут добавить в какой-то другой законопроект, уже внесенный в Госдуму и рассмотренный в первом чтении. Так как сейчас параллельно рассматривается сразу несколько законопроектов, увеличивающих налоговую нагрузку бизнеса. Об этом «Клерку» рассказала Эльвира Митюкова, к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям), победитель конкурса «Бухгалтерский Оскар», аудитор.

Также она добавила, что помимо увеличения ставки НДС, планируют снизить лимит доходов торговых компаний на УСН, с которого нужно будет платить НДС. Если в 2025 года налог платят с суммы в 60 млн рублей, то уже в следующих периодах хотят лимит опустить до 30 млн, а впоследствии вообще отменить.

Повышение НДС увеличит налоговую нагрузку бизнеса. У компаний на ОСНО вырастут траты из-за повышения стоимости ресурсов. А прибыль может как раз снизиться, так как не все контрагенты готовы работать с повышенными ценами.

То же самое затронет и бизнес на УСН, который работает без НДС. Если такие предприниматели будут покупать товару у поставщиков на ОСНО, которые повысят стоимость, то и у них вырастут расходы. В конечном итоге это отразится на конечном потребителе.