Мосбиржа возобновила вечерние торги на денежном рынке
С 22 сентября 2025 года Московская биржа возобновила вечернюю торговую сессию на денежном рынке.
В период с 19:00 до 23:50 участники торгов смогут заключать адресные сделки репо с расчетами в российских рублях, китайских юанях, казахстанских тенге и белорусских рублях.
«Возможность заключения сделок репо в вечернее время повысит удобство обслуживания клиентов профессиональных участников рынка, а также позволит банкам, брокерам, управляющим компаниям повысить гибкость управления ликвидностью», — сказано на сайте торговой площадки.
Сделки, расчеты по первой части которых приходятся на «завтра» и «послезавтра», можно заключать без ограничения одним торгово-клиринговым счетом, в том числе между разными контрагентами.
Начать дискуссию