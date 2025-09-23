Мосбиржа возобновила вечерние торги на денежном рынке

Профессиональные участники торгов и их клиенты смогут с 19:00 до 23:50 проводить сделки с акциями, облигациями, паями инвестиционных фондов, фьючерсами и опционами на различные активы, а также операции репо под залог ценных бумаг.

С 22 сентября 2025 года Московская биржа возобновила вечернюю торговую сессию на денежном рынке.

В период с 19:00 до 23:50 участники торгов смогут заключать адресные сделки репо с расчетами в российских рублях, китайских юанях, казахстанских тенге и белорусских рублях.

«Возможность заключения сделок репо в вечернее время повысит удобство обслуживания клиентов профессиональных участников рынка, а также позволит банкам, брокерам, управляющим компаниям повысить гибкость управления ликвидностью», — сказано на сайте торговой площадки.

Сделки, расчеты по первой части которых приходятся на «завтра» и «послезавтра», можно заключать без ограничения одним торгово-клиринговым счетом, в том числе между разными контрагентами.