❌ Иностранный бизнес не будет платить в Фонд технологического суверенитета и делиться технологиями

Правительство не поддерживает инициативу об обязательных отчислениях для компаний недружественных стран, которые ушли из России, но хотят вернуться. Об этом говорится в проекте отзыва кабмина.

«Правительство РФ не поддерживает законопроект в представленной редакции», — цитируют документ «РИА Новости».

Законопроект внесли в Госдуму 28 мая. Для компании из недружественных государств, которые прекратили работать в России после 22 февраля 2022 года, предлагается установить требования: