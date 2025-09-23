С 1 января 2026 будет действовать единая выписка о постановке на налоговый учет из ЕГРН. Старые документы менять не нужно
Налоговая по новым регионам РФ рассказала о едином документе, который будут выдавать с 1 января 2026 года.
Факт постановки на учет и снятия с учета в налоговой компаний, ИП и физлиц будет подтверждаться единым для всех документом – выпиской из Единого государственного реестра налогоплательщиков.
Свидетельства и уведомления о постановке на учет (снятии с учета) налоговики больше выдавать не будут.
«Выданные ранее свидетельства менять не придется, они сохраняют свою силу», — предупреждает налоговая.
Кроме выписки из Единого госреестра налогоплательщиков, постановку на учет также будут подтверждать:
выписка из ЕГРЮЛ;
выписка из ЕГРИП;
выписка из РАФП – для иностранных юридических лиц.
Единая выписка содержит:
ИНН;
наименование или ФИО;
данные об объекте учета;
дату постановки (снятия) на учет;
налоговая, в которой лицо состоит на учете.
Запрос для получения выписки можно отправить:
в электронном виде – через ЛК налогоплательщика или через Госуслуги;
на бумаге лично (через представителя) или заказным письмом по почте.
