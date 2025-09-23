ЦОК ОК Общ 19.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
Налоговый учет

С 1 января 2026 будет действовать единая выписка о постановке на налоговый учет из ЕГРН. Старые документы менять не нужно

В едином документ о постановке на учет будут данные о налогоплательщике и о его налоговой.

Налоговая по новым регионам РФ рассказала о едином документе, который будут выдавать с 1 января 2026 года.

Факт постановки на учет и снятия с учета в налоговой компаний, ИП и физлиц будет подтверждаться единым для всех документом – выпиской из Единого государственного реестра налогоплательщиков.

Свидетельства и уведомления о постановке на учет (снятии с учета) налоговики больше выдавать не будут.

«Выданные ранее свидетельства менять не придется, они сохраняют свою силу», — предупреждает налоговая.

Кроме выписки из Единого госреестра налогоплательщиков, постановку на учет также будут подтверждать:

  • выписка из ЕГРЮЛ;

  • выписка из ЕГРИП;

  • выписка из РАФП – для иностранных юридических лиц.

Единая выписка содержит:

  • ИНН;

  • наименование или ФИО;

  • данные об объекте учета;

  • дату постановки (снятия) на учет;

  • налоговая, в которой лицо состоит на учете.

Запрос для получения выписки можно отправить:

  • в электронном виде – через ЛК налогоплательщика или через Госуслуги;

  • на бумаге лично (через представителя) или заказным письмом по почте.

Автор

Начать дискуссию

Главная Тарифы