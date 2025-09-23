С 1 января 2026 будет действовать единая выписка о постановке на налоговый учет из ЕГРН. Старые документы менять не нужно

В едином документ о постановке на учет будут данные о налогоплательщике и о его налоговой.

Налоговая по новым регионам РФ рассказала о едином документе, который будут выдавать с 1 января 2026 года.

Факт постановки на учет и снятия с учета в налоговой компаний, ИП и физлиц будет подтверждаться единым для всех документом – выпиской из Единого государственного реестра налогоплательщиков.

Свидетельства и уведомления о постановке на учет (снятии с учета) налоговики больше выдавать не будут.

«Выданные ранее свидетельства менять не придется, они сохраняют свою силу», — предупреждает налоговая.

Кроме выписки из Единого госреестра налогоплательщиков, постановку на учет также будут подтверждать:

выписка из ЕГРЮЛ;

выписка из ЕГРИП;

выписка из РАФП – для иностранных юридических лиц.

Единая выписка содержит:

ИНН;

наименование или ФИО;

данные об объекте учета;

дату постановки (снятия) на учет;

налоговая, в которой лицо состоит на учете.

Запрос для получения выписки можно отправить: