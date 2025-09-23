👗 Zara и Bershka вернулась в Россию. Но не полностью

В нескольких городах-миллионниках открыли магазины по продаже ушедших из России марок Inditex

Российская сеть магазинов «Твое» запустила проект «Твое и Ко», в рамках которого продаются ушедшие из России марок Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho).

«Твое и Ко» открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Тольятти и Краснодаре – всего девять магазинов, пишет РБК.

В компании «Твое» подтвердили, что одежда Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho есть в нескольких розничных магазинах. Заказать онлайн и предварительно забронировать эти товары нельзя.

Напомним - Inditex group в начале марта 2022 года решила временно прекратить работу своих магазинов в РФ, а в октябре продала бизнес в России группе Daher.