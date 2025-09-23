ЦОК ОК МП 19.09 Мобильная
Власти хотят ввести финансовый паспорт россиянина. Он будет показывать всю финансовую картину и сигнализировать о перерасходе

Сенатор считает, что такая мера научит людей контролировать свои финансы и защитит их от долговой ямы.

В России нужно ввести финансовый паспорт гражданина, считает сенатор Ольга Епифанова.

По ее словам, это будет карта, показывающая всю финансовую картину и сигнализирующая, когда риск перерасхода денег близок к критическому.

«Это будет настоящим шагом вперед — это будут прозрачность и контроль, которые защитят от долговой ямы и помогут строить финансовое будущее без страха оказаться связанными по рукам и ногам», — заявила Епифанова.

По расчетам экспертов, в конце 2025 – начале 2026 года долги россиян перед банками и МФО могут превысить привычные рамки. Число тех, кто не может платит по кредитам, вырастет несмотря на то, что банки пытаются стабилизировать ситуацию через снижение ставок и ужесточение контроля.

Часть россиян платит больше половины своего заработка именно банкам, подчеркнула сенатор. Чтобы исправить ситуацию, недостаточно просто ограничивать выдачу кредитов.

Россиян нужно научить контролировать свои финансы, грамотно подходить к долгам. При этом избыточные строгие запреты только сделают жизнь сложнее, считает Епифанова.

Ольга Ульянова
