💻 Контроль за производством ноутбуков и смартфонов в России ужесточат

Глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал о планах внедрить маркировку ноутбуков, смартфонов и электротехнической продукции и ужесточить контроль за процессом их производства.

«У нас прошел целый ряд экспериментов, это касалось смартфонов, ноутбуков, электротехнической продукции, и ряда других номенклатур, и мы надеемся, что маркировку мы внедрим сейчас уже на постоянной основе», — заявил Алиханов.

Так профильные институты смогут проверять достаточность уровня переработки и наличие действительного производства.

Министр напомнил о маркировке молочки, благодаря которой «можно узнать буквально кличку коровы, чье молоко пьет потребитель».

Похожую систему хотят внедрить в производстве электроники, чтобы обеспечить равные условия и равную конкуренцию. Так хотят бороться с конторами, которые «переклеивают шильдики в гараже» и поддерживать реальных производителей с кадрами, оборудованием и компетенцией, подчеркнул Алиханов.