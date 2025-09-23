⚡️ Итоги дня: число заболевших ОРВИ выросло на 30%, изменится дизайн 500 рублей, ФАС возбудила дело из-за ограничений доступа провайдеров в новостройки ПИК

«Сбер» выпустил умное кольцо, которое отслеживает показатели здоровья и дает персональные консультации на базе GigaChat. Гаджет предоставляет точную информацию о самочувствии круглосуточно.

Производители систем пожарной безопасности столкнулись с массовыми продажами несертифицированного оборудования на маркетплейсах. «Консорциум ПОПСБ» выявил с начала года более 10 тыс. единиц такой продукции.

У банкноты номиналом 500 рублей поменяется дизайн. Цвет купюры оставят прежним — сиренево-фиолетовым. Это необходимо, чтобы люди могли легко распознавать номиналы. А вот посвящена она будет Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру — городу Пятигорску. Сейчас на купюре Архангельск.

Мошенники «переквалифицировались» в курьеров маркетплейсов. Теперь они сообщают о доставке уже оплаченного товара и просят подтвердить получение.

Число заболевших ОРВИ выросло почти на 30% за последнюю неделю — до 900 тыс. человек. Это на 200 тыс. больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Средний размер выданных автокредитов в августе 2025 года увеличился на 3% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1,42 млн рублей.

Электропоезд «Диоскурия», который с 1 мая 2025 года начал курсировать между Сухумом (Республика Абхазия) и Имеретинским курортом (Сириус, Россия), в пик курортного сезона был заполнен на 100%.

ФАС возбудила дело в отношении группы лиц ПИК. Ведомство установило, что входящие в группу лиц ПИК оператор связи «Ловител» и управляющие компании жилых комплексов Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга ограничивали другим провайдерам доступ к инфраструктуре.

Нейросеть «Алиса» стала доступна в MAX, в Telegram она появится с 24 сентября 2025 года. ИИ поможет с решением рабочих, учебных и личных задач — для этого нужно просто открыть чат-бот «Алисы» в мессенджере.

Более половины россиян осваивают хобби через соцсети. Самые популярные направления: текстиль (54%), декоративно-прикладное искусство (39%), деревообработка (18%) и кастомизация вещей (10%).

Коллекторы прощают должникам в среднем 40% суммы долга. В первом полугодии 2025 года они простили 1,66 млрд рублей задолженностей.