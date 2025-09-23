ЦОК ОК ВУ 19.09 Мобильная
Товары марок Inditex, которые продаются в России – это остатки. Бренды не возвращаются

Компания «Твое» продает в своих магахинах товарные остатки Inditex.

Товары марок Inditex, включая Zara и Bershka, появились в продаже, но о возвращении брендов речь не идет. В магазинах «Твое» распродаются товарные остатки.

«Речь идет не о возвращении бренда, и тем более не о запуске новых коллекций по параллельному импорту», — рассказала партнер NF Group Марина Малахатько.

По ее словам, компания «Твое» приобрела товарные остатки Inditex и теперь реализует их через часть своих магазинов. То есть это не новые поставки, а распродажа уже произведенной продукции.

Корректнее говорить о продаже остатков, а не о возвращении брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti или Pull&Bear в Россию, пояснила эксперт.

По ее мнению, это точечный эпизод, а не долгосрочный тренд.

Ранее СМИ писали, что бренды Zara и Bershka вернулась в Россию.

  • indiebeer
    Руководитель

    Остатки Юникло уже четвертый год продают, всё никак не закончатся :)

