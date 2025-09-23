Женщины стали на 66% больше интересоваться вакансиями в курьерских службах

Среди плюсов работы курьером женщины отметили удобный график: можно уделять больше времени семье. Работодатели готовы платить от 3 до 5 тысяч рублей за рабочий день.

С января по август 2025 года интерес женщин работать курьерами вырос на 66%. Работодатели готовы им платить за рабочий день от 3 до 5 тыс. рублей.

38% женщин, которые хотят устроиться в курьерскую службу, относятся к возрастной категории 35-44 лет. 26% — от 45 до 54 лет и 19% — от 25 до 34 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Авито работа» и сервиса доставки «Купер».

В работе курьера женщин привлекает удобный график, который позволяет уделять время семье. 30% считают, что такую занятость можно совмещать с основной работой или с учебой. 22% нравится, что можно быстро получить доход. К плюсам работы в курьерской службе также отнести физическую активность, помощь людям и польза от времени, проведенного на улице.

Наиболее заметная динамика по приросту резюме на позицию курьера от женщин из Кемеровской области (+120%), где среднее предложение по зарплате составило 143 831 рубль в месяц. На втором месте — Алтайский край (+114%), а зарплатное предложение 100 057 рублей. На третьем — Свердловская область (+93%) и средняя зарплата 131 425.