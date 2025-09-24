Центробанк выпустит новую 1 000-рублевую купюру уже в 2025 году

Новые банкноты номиналом 1 тысяча рублей будут постепенно входить в оборот, пока не заменят старые купюры образца 1997 года.

До конца 2025 года Центробанк планирует выпустить модернизированную купюру номиналом 1 тыс. рублей.

«Мы планируем представить обновленную тысячную купюру в конце года», — сказал заместитель председателя ЦБ Сергей Белов.

Также он добавил, что совет директоров уже одобрил концепцию дизайна купюры. На ней будут изображены основные символы, а также объекты второго и третьего плана, которые скомпонованы с учетом технологии печати и нанесения защитных знаков.

Новые банкноты начнут поступать в оборот постепенно, пока окончательно не заменят деньги образца 1997 года.

30 сентября 2025 года соберется консультативный совет ЦБ, чтобы обсудить символы для новой банкноты 500 рублей. Ожидается, что вместо Архангельска на купюре появится Пятигорск.