⌛ 25 сентября нужно сдать подразделы 1.1 и 1.3 ЕФС-1 за август 2025
25 сентября — последний день сдачи подразделов 1.1 и 1.3 раздела 1 ЕФС-1 за август, напомнил СФР.
Страхователи ежемесячно отправляют в фонд такие сведения:
Что сдавать
О чем
Срок и периодичность
Подраздел 1.1 раздела 1 ЕФС-1
О трудовой деятельности — при переводе, реорганизации или переименовании страхователя и получении заявления от работника о переходе на электронную трудовую книжку.
Отправить сведения нужно до 25 числа следующего месяца после издания приказа о смене названия, реорганизации страхователя или переводе сотрудника или принятия заявления от работника об ЭТК
Подраздел 1.3 раздела 1 ЕФС-1
О выплатах бюджетникам
Госучреждения подают сведения о зарплате работников за предыдущий месяц до 25 числа следующего месяца
Подать отчетность можно через Единую Цифровую Платформу (ЕЦП).
Если электронные документы подписывает не руководитель, а уполномоченное лицо, понадобится машиночитаемая доверенность, предупреждает СФР.
