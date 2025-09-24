⌛ 25 сентября нужно сдать подразделы 1.1 и 1.3 ЕФС-1 за август 2025

Осталось два дня для отправки сведений в СФР.

25 сентября — последний день сдачи подразделов 1.1 и 1.3 раздела 1 ЕФС-1 за август, напомнил СФР.

Страхователи ежемесячно отправляют в фонд такие сведения:

Что сдавать О чем Срок и периодичность Подраздел 1.1 раздела 1 ЕФС-1 О трудовой деятельности — при переводе, реорганизации или переименовании страхователя и получении заявления от работника о переходе на электронную трудовую книжку. Отправить сведения нужно до 25 числа следующего месяца после издания приказа о смене названия, реорганизации страхователя или переводе сотрудника или принятия заявления от работника об ЭТК Подраздел 1.3 раздела 1 ЕФС-1 О выплатах бюджетникам Госучреждения подают сведения о зарплате работников за предыдущий месяц до 25 числа следующего месяца

Подать отчетность можно через Единую Цифровую Платформу (ЕЦП).

Если электронные документы подписывает не руководитель, а уполномоченное лицо, понадобится машиночитаемая доверенность, предупреждает СФР.

