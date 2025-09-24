Иностранцам запретят получать долю в жилье, купленном на маткапитал

Сейчас супруг без гражданства РФ имеет право на долю в жилом помещении.

Депутат Иван Сухарев предлагает ограничить иностранцам возможность выделения доли в жилье, купленном с использованием средств материнского капитала. Письмо с предложением он направил первому вице-премьеру Денису Мантурову.

«Прошу вас поручить рассмотреть предложение о внесении изменений в действующее законодательство в части ограничения возможности выделения доли в жилом помещении, приобретенном в том числе с использованием средств материнского (семейного) капитала, лицу, не являющемуся гражданином РФ», — пишет Сухарев.

Сейчас маткапитал могут получить граждане РФ при рождении или усыновлении ребенка, также получившего российское гражданство. Эти деньги можно направить на покупку жилья. Квартира или дом должны находиться на территории РФ и оформляться в общую собственность родителей и детей с определением долей.

При этом закон не ограничивает право на долю в таком жилье для супругов без российского гражданства. То есть человек, получивший сертификат, может иметь гражданство иностранного государства и получить долю в жилом помещении, приобретенном за счет средств маткапитала.

В последние годы стало больше обращений к нотариусам по вопросам оформления долей в жилье, купленном с привлечением маткапитала, в том числе с участием иностранных граждан, отметил Сухарев.

То есть действующее законодательство не содержит четкой регламентации в отношении гражданства супруга, имеющего право на получение доли в жилом помещении, приобретенном в том числе за счет средств материнского капитала, уточнил депутат.