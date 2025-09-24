С 1 марта 2026 года сервисы с платными подписками будут присылать уведомления о предстоящих списаниях

Депутаты приняли закон, который защитит права тех, кто пользуется цифровыми подписками. В уведомлениях начнут указывать дату списания и информацию, как отказаться от платной подписки, если она уже не нужна.

24 сентября 2025 года Госдума в окончательном чтении приняла закон о защите прав пользователей цифровых подписок.

Сервисы, которые предоставляют подписки, будут обязаны принять от пользователей отказ на использование реквизитов банковского счета, которые последние предоставляли ранее. Это можно будет сделать в электронной форме.

Если запретить использовать данные о банковской карте, то продление платной подписки попадет под запрет.

«Принятый закон позволит уберечь граждан от автоматического списания их средств без согласия», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Также закон предусматривает, что сервисы будут за сутки до очередного списания направлять пользователям уведомление об этом. В тексте должна быть указана:

дата списания платежа;

информация о том, как прекратить подписку ;

ссылка на отказ от подписки.

Если деньги спишут без уведомления, продавец обязан вернуть их подписчику. Кроме того, вне зависимости от даты отказа от подписки она будет действовать до следующего периодического платежа.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.