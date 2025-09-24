Депутаты хотят, чтобы призыв шел весь год: с 1 января по 31 декабря

Военкоматы смогут присылать повестки для призыва в армию в любое время года, а не только в весенний и осенний призыв.

24 сентября 2025 года депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, по которому призыв на военную службу будет идти в течение всего календарного года: с 1 января по 31 декабря.

Сейчас на воинскую службу призывают дважды в год. Весенний призыв — с 1 апреля по 15 июля, а осенний — с 1 октября по 31 декабря. Изменения приведут к тому, что призывники будут получать повестки не только в этот промежуток времени, а весь год.

В призыв входит: медицинское освидетельствование, профессиональный и психологический отбор, заседание призывной комиссии, явка в военкомат для отправки к месту прохождения службы. Если эти мероприятия проводить в течение года, то нагрузка на призывные пункты будет распределена равномерно, что повысит качество призыва.

В случае подписания Президентом закон вступит в силу с 1 января 2026 года.