Счетная палата считает, что бизнес недоплачивает страховые взносы на травматизм

Госаудиторы нашли резервы для дополнительных поступлений по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Власти рассчитывают получать ежегодно на 1 млрд рублей больше.

К страховым взносам по всем видам обязательного социального страхования нужно применить единый подход. Это увеличит поступления на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (НСПиПЗ) на 1 млрд рублей ежегодно, говорится в отчете Счетной палаты.

Деятельность СФР в целом соответствует требованиям законодательства. Но неоднозначность правоприменительной практики и недостаточный контроль фонда за работой терорганов приводят к снижению качества администрирования страховых взносов и недопоступлению потенциальных доходов в бюджет СФР, утверждается в документе.

В 2023-2024 годах доходы СФР по страхованию от НСПиПЗ росли:

в 2023 – на 16,1%;

в 2024 – на 31%, до 293,4 млрд рублей.

Вырос и коэффициент собираемости страховых взносов: с 97,9% в 2023 году до 98,8% в 2024.

Но проверка выявила резервы для дополнительных поступлений по страхованию от НСПиПЗ.

«База, применяемая для исчисления страховых взносов по страхованию от НСПиПЗ, ниже, чем для остальных трех видов страхования», — указала Счетная палата.

В связи с этим предлагается установить единый подход к исчислению страховых взносов по всем видам соцстрахования. Это увеличит объем поступлений по страхованию от НСПиПЗ на 1 млрд рублей, считают в ведомстве.