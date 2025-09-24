Счетная палата считает, что бизнес недоплачивает страховые взносы на травматизм
К страховым взносам по всем видам обязательного социального страхования нужно применить единый подход. Это увеличит поступления на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (НСПиПЗ) на 1 млрд рублей ежегодно, говорится в отчете Счетной палаты.
Деятельность СФР в целом соответствует требованиям законодательства. Но неоднозначность правоприменительной практики и недостаточный контроль фонда за работой терорганов приводят к снижению качества администрирования страховых взносов и недопоступлению потенциальных доходов в бюджет СФР, утверждается в документе.
В 2023-2024 годах доходы СФР по страхованию от НСПиПЗ росли:
в 2023 – на 16,1%;
в 2024 – на 31%, до 293,4 млрд рублей.
Вырос и коэффициент собираемости страховых взносов: с 97,9% в 2023 году до 98,8% в 2024.
Но проверка выявила резервы для дополнительных поступлений по страхованию от НСПиПЗ.
«База, применяемая для исчисления страховых взносов по страхованию от НСПиПЗ, ниже, чем для остальных трех видов страхования», — указала Счетная палата.
В связи с этим предлагается установить единый подход к исчислению страховых взносов по всем видам соцстрахования. Это увеличит объем поступлений по страхованию от НСПиПЗ на 1 млрд рублей, считают в ведомстве.
Комментарии5
ну конечно правильно!
Базу нужно устанавливать по всем выплачиваемым доходам. Без каких либо льготных и вычетов. Новомодное изобретение - если у кого-то зарплата меньше МРОТ - взносы начислять исходя из МРОТ, а не по фактической.
При этом количество и сумму выплат можно и снизить! Нечего всем подряд выплачивать!
Вон как лихо с теми же больняками прдумали - совместителяям , не отработавшим два года - никакого больничного!
А взносы плати за всё время!
По несчастным случаям можно пойти дальше - кто не отработал 5 лет, никакого больняка!
я бы резервы на 7 млрд нашёл бы!
травматизм.....ни в одной компании, где бы я не работала, а были пара крупняков, ни одного случая травматизма не было. за что еще повышать?!