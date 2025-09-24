ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
Взносы на травматизм

Счетная палата считает, что бизнес недоплачивает страховые взносы на травматизм

Госаудиторы нашли резервы для дополнительных поступлений по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Власти рассчитывают получать ежегодно на 1 млрд рублей больше.

К страховым взносам по всем видам обязательного социального страхования нужно применить единый подход. Это увеличит поступления на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (НСПиПЗ) на 1 млрд рублей ежегодно, говорится в отчете Счетной палаты.

Деятельность СФР в целом соответствует требованиям законодательства. Но неоднозначность правоприменительной практики и недостаточный контроль фонда за работой терорганов приводят к снижению качества администрирования страховых взносов и недопоступлению потенциальных доходов в бюджет СФР, утверждается в документе.

В 2023-2024 годах доходы СФР по страхованию от НСПиПЗ росли:

  • в 2023 – на 16,1%;

  • в 2024 – на 31%, до 293,4 млрд рублей.

Вырос и коэффициент собираемости страховых взносов: с 97,9% в 2023 году до 98,8% в 2024.

Но проверка выявила резервы для дополнительных поступлений по страхованию от НСПиПЗ.

«База, применяемая для исчисления страховых взносов по страхованию от НСПиПЗ, ниже, чем для остальных трех видов страхования», — указала Счетная палата.

В связи с этим предлагается установить единый подход к исчислению страховых взносов по всем видам соцстрахования. Это увеличит объем поступлений по страхованию от НСПиПЗ на 1 млрд рублей, считают в ведомстве.

Комментарии

5
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    ну конечно правильно!

    Базу нужно устанавливать по всем выплачиваемым доходам. Без каких либо льготных и вычетов. Новомодное изобретение - если у кого-то зарплата меньше МРОТ - взносы начислять исходя из МРОТ, а не по фактической.

    При этом количество и сумму выплат можно и снизить! Нечего всем подряд выплачивать!

    Вон как лихо с теми же больняками прдумали - совместителяям , не отработавшим два года - никакого больничного!

    А взносы плати за всё время!

    По несчастным случаям можно пойти дальше - кто не отработал 5 лет, никакого больняка!

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер
    Счетная палата считает, что бизнес недоплачивает страховые взносы от НСПиПЗ

    Это увеличит поступления на соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (НСПиПЗ) на 1 млрд рублей ежегодно, говорится в отчете Счетной палаты.

    я бы резервы на 7 млрд нашёл бы!

  • Astrasol

    травматизм.....ни в одной компании, где бы я не работала, а были пара крупняков, ни одного случая травматизма не было. за что еще повышать?!

