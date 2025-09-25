Для курьеров на самокатах предлагают ввести добровольный аналог ОСАГО
Депутат Ярослав Нилов предложил ввести страхование автогражданской ответственности для курьеров на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Письмо об этом он отправил в Российский союз автостраховщиков (РСА).
По вине курьеров регулярно происходят аварии, но так как у них нет полисов ОСАГО взыскание с них компенсации ущерба затруднено.
Поэтому Нилов предлагает разработать добровольный универсальный продукт, который смогут использовать курьеры.
«Если в результате действий курьера пострадают люди, имущество, транспортные средства, то ущерб компенсирует страховая компания — так же, как это сегодня работает на рынке ОСАГО», — пояснил депутат.
Такая мера защитит всех участников дорожного движения, уверен он.
Сейчас СИМ не подлежат госрегистрации, на их владельцев не распространяется обязанность по страхованию гражданской ответственности.
Разнообразие это конечно хорошо, но нафига оно курьеру. Особенно когда видишь, как очередной камикадзе на красный по диагонали через многополосную дорогу едет, чтобы в сроки заказа уложиться - явно им не до добровольных страховок.