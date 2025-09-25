Для курьеров на самокатах предлагают ввести добровольный аналог ОСАГО

В случае аварии из-за курьера с него затруднительно взыскать компенсацию.

Депутат Ярослав Нилов предложил ввести страхование автогражданской ответственности для курьеров на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Письмо об этом он отправил в Российский союз автостраховщиков (РСА).

По вине курьеров регулярно происходят аварии, но так как у них нет полисов ОСАГО взыскание с них компенсации ущерба затруднено.

Поэтому Нилов предлагает разработать добровольный универсальный продукт, который смогут использовать курьеры.

«Если в результате действий курьера пострадают люди, имущество, транспортные средства, то ущерб компенсирует страховая компания — так же, как это сегодня работает на рынке ОСАГО», — пояснил депутат.

Такая мера защитит всех участников дорожного движения, уверен он.

Сейчас СИМ не подлежат госрегистрации, на их владельцев не распространяется обязанность по страхованию гражданской ответственности.