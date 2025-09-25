🚀 С 1 января 2026 года начет действовать закон о рекламе в космосе

Доход от рекламных кампаний в космосе может приносить больше 5 млн рублей в год. Эти деньги пополам поделят Роскосмос и федеральный бюджет.

24 сентября 2025 года Совет Федерации одобрил закон, который позволяет Роскосмосу размещать рекламу на космических объектах.

Прибыль от рекламы в космосе разделят пополам: одна часть пойдет в федеральный бюджет, а вторая — на формирование резервных фондов Роскосмоса.

Ожидается, что доход от рекламы на космической технике может приносить до 200 млн рублей в год, а от установки наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры — до 5 млн.

Кроме того, рекламные кампании в космосе позволят популяризировать космическую деятельности и привлечь в отрасль молодые кадры.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.