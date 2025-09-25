Долги по самостоятельно рассчитанным налогам скоро будут взыскивать без суда

Новый порядок взыскания налоговых задолженностей вступит в силу с 1 ноября 2025 года.

Налоговая по новым регионам напомнила, что с 1 ноября 2025 года вступят в силу изменения налогового законодательства о внесудебном взыскании задолженности по налогам с физлиц.

Новый порядок введен законом от 31.07.2025 № 287-ФЗ. Он будет применяться и к задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, которые россияне рассчитывают самостоятельно – при подаче налоговых деклараций или применении НПД.

Если налогоплательщик не оспорит долг, во внесудебном порядке также взыщут задолженность, начисленную налоговиками на основании:

налогового уведомления;

решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения (или об отказе в привлечении);

отмены решения о предоставлении налогового вычета.

Решение о взыскании задолженности налоговики примут в течение 6 месяцев с даты истечения срока исполнения требования об уплате. Его пришлют налогоплательщику через личный кабинет, Госуслуги или заказным письмом.

«Если налогоплательщик не согласен с суммой исчисленного налога, он может подать заявление о перерасчете или жалобу до начала взыскания. В этом случае взыскание будет осуществляться исключительно в судебном порядке. При этом спорные суммы не будут учитываться при определении размера совокупной обязанности до вступления решения суда в силу», — отметили налоговики.

Долг взыщут последовательно. Сначала за счет денежных средств на счетах в банке и электронных денег, затем – наличных денег и имущества налогоплательщика. Исключение – только имущество для личного пользования.