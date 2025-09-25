Мишустин рассказал, сколько денег выделят на бесплатную медицину

На обеспечение бесплатной медпомощью из ФОМС в 2026-2028 годах выделят более 14,5 трлн рублей.

На следующие 3 года на обеспечение россиян бесплатной медицинской помощью из ФОМС выделят свыше 14,5 трлн рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, это позволит своевременно предоставлять лечение в рамках программы госгарантий.

«Будет улучшена доступность специализированной помощи больным со сложными и тяжелыми заболеваниями независимо от места их проживания», — пообещал глава кабмина.

ФОМС также направит средства на выплаты врачам и остальному медперсоналу, а также для устранения нехватки квалифицированных кадров в здравоохранении.