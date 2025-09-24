🐕 Детям и пьяным запретили выгуливать опасных собак

Сейчас некоторых собак нельзя выгуливать без намордника и поводка.

Госдума одобрила в первом чтении депутатский законопроект о запрете выгула потенциально опасных собак без законных представителей лицами младше 16 лет.

Также запрещается выгуливать таких животных людям в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Предусмотрено исключение – если собака находится на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу.

Перечень потенциально опасных собак установлен постановлением Правительства от 29 июля 2019 г. № 974. Сейчас их запрещено выгуливать без намордника и поводка.

Авторы инициативы напомнили о случаях нападения домашних собак на людей, в связи с чем предлагается ужесточить требования к выгулу домашних животных, особенно потенциально опасных собак.

Ранее ограничения действовали в некоторых регионах.

Планируется, что закон вступит в силу со дня официального опубликования.