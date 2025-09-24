Мишустин: 31 декабря 2026 года — выходной день

Кабмин определился, когда россияне будут отдыхать в 2026 году. Новогодние каникулы продлятся 12 дней.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 24 сентября 2025 года №1466 о праздничных и выходных днях в 2026 году.

Согласно документу, в 2026 году перенесут следующие выходные дни:

с субботы 3 января на пятницу 9 января;

с воскресенья 4 января на четверг 31 декабря.

В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно.

Всего в 2026 году будут следующие дни отдыха:

с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней);

с 21 по 23 февраля (3 дня);

с 7 по 9 марта (3 дня);

с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по 3 дня);

с 12 по 14 июня (3 дня);

4 ноября;

31 декабря.

