Мишустин: 31 декабря 2026 года — выходной день
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 24 сентября 2025 года №1466 о праздничных и выходных днях в 2026 году.
Согласно документу, в 2026 году перенесут следующие выходные дни:
с субботы 3 января на пятницу 9 января;
с воскресенья 4 января на четверг 31 декабря.
В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно.
Всего в 2026 году будут следующие дни отдыха:
с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней);
с 21 по 23 февраля (3 дня);
с 7 по 9 марта (3 дня);
с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по 3 дня);
с 12 по 14 июня (3 дня);
4 ноября;
31 декабря.
Посмотреть подробный производственный календарь вы можете с помощью специального инструмента от «Клерка».
