💰 В каких отраслях будут расти зарплаты в 2026 году
В 2026 году продолжат расти зарплаты высококвалифицированных специалистов в обрабатывающей промышленности, IT, строительстве и логистике. Это обусловлено кадровым голодом, считает профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
По ее словам, динамика зарплат будет зависеть от макроэкономических условий и значения ключевой ставки.
В среднем по экономике зарплаты будут расти быстрее инфляции, но конкретные темпы сейчас прогнозировать сложно, уточнила Финогенова.
