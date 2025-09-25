💰 В каких отраслях будут расти зарплаты в 2026 году

Ожидается, что в среднем по экономике рост зарплат будет обгонять инфляцию. Но больше всего зарплаты будут расти там, где сохраняется дефицит кадров.

В 2026 году продолжат расти зарплаты высококвалифицированных специалистов в обрабатывающей промышленности, IT, строительстве и логистике. Это обусловлено кадровым голодом, считает профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, динамика зарплат будет зависеть от макроэкономических условий и значения ключевой ставки.

В среднем по экономике зарплаты будут расти быстрее инфляции, но конкретные темпы сейчас прогнозировать сложно, уточнила Финогенова.

